M!LKの新曲「アイドルパワー」が、5月6日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で自身初のデジタルシングル1位を獲得した。初週DL数は1.4万DL（14,239DL）。【動画】M!LK、最新曲「アイドルパワー」M!LKは、同日付「週間ストリーミングランキング」で「爆裂愛してる」も1位を獲得しており、自身初のデジタル2冠を記録している。本作は“2026年、日本を元気に！”というテーマのもと制作された、聴く