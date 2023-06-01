セール期間：5月6日0時～5月18日23時59分 Amazonにて、Geekinのスマートリングがセール価格で販売されている。セール期間は5月18日23時59分まで。 指につけることで運動時の消費カロリーや睡眠時の状態などを測定するスマートリングが特別価格で販売される。Bluetoothを用いてスマートフォンと接続ができ、充電は磁石式となっている。指に合わせた複数のサ