俳優＆アーティストの山下智久（４１）が５日、自身がパークオフィシャルアンバサダーを務める船橋競馬場で行われた「かしわ記念・Ｊｐｎ１」の表彰式に、スペシャルプレゼンターとして登場した。船橋が“山Ｐファーバー”に湧いた。同競馬場のある千葉県船橋市出身の山下が、ブラックスーツで登場すると黄色い歓声が。４月にアンバサダーに就任し、初めてのイベント出演。開門前から多くの待機列ができており、中には徹夜組も