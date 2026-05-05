【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中川翔子のデビュー20周年を祝う『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』が開催され、その昼公演の公式レポートが到着した。 ■ファンと築いてきた20年の思い出を楽しさで上書きするライブに！ 5月5日（火・祝）、中川翔子が『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』を品川ステラボールにて開催した。 毎年恒例となっているバースデーライブ