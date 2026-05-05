エイチ・アイ・エス（HIS）は、首都圏発の間際・直前出発の海外旅行対象としたタイムセールを、5月1日午後5時から8日午前9時まで開催している。タイムセールの一例は、ソウル3日間（エアソウル利用）が27,800円から、台北3日間（スクート利用）が29,800円から、セブ島4日間（セブ・パシフィック航空利用）が39,800円から、シンガポール4日間（スクート利用）が49,800円から、バンコク5日間（タイ・エアアジアX利用、朝食付）が59,8