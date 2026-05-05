「ファーム・西地区、阪神０−２広島」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は３安打完封負け。「こどもの日」にＳＧＬに駆けつけた小さな虎党たちに勝利を届けることはできなかった。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は来日最長の７回を投げて２失点の粘投。実戦復帰２試合目の元山飛優内野手（２７）が復帰後初安打を記録し、守備でも好守を連発した。試合後には、球団が今年から始動させた野球振興イベント