歌手の錦野旦が４日、新幹線の品川駅で、懐かしい人物にバッタリ出会ったことを５日付のＳＮＳで明かした。「５月４日浜松日帰りの仕事品川駅で永井大さんに声かけしていただき一瞬わからないくらい精悍に♥！！」とサングラスに日焼けした肌、ヒゲがワイルドな俳優・永井大（４８）との笑顔の２ショットを公開した。１８５ｃｍの永井の長身も目をひく。二人は芸能界のスポーツマンを競う番組でたびたび共