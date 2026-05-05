8日間の日程で開かれたクラシック音楽の祭典「ガルガンチュア音楽祭」がきょう閉幕しました。毎年、ゴールデンウィークに合わせて金沢市を中心に北陸3県で開かれる「ガルガンチュア音楽祭」。10年目を迎えた今年は「あなたが選ぶ10大作曲家」をテーマに171の公演が行われ、多くの人がクラシック音楽を楽しみました。実行委員会はきょう会見を開き、音楽祭が金沢で定着したと10年目の開催を評価しました。●ガルガンチュア音楽祭実