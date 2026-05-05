現在開催中の人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」（以下「ミセス」）のライブが波紋を呼んでいる。「5月4日、ミセスの公式Xが更新され、同4、5日の大阪公演で、“音漏れ目当て”の来訪を禁止する注意喚起を公式Xで発表したのです」（芸能記者）この2日間はヤンマースタジアム長居で、ファンクラブ会員限定公演がおこなわれたのだが、会場の外からライブの音を聞くための「鑑賞」「滞留」を《禁止とさせていただいております》と強