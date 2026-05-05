【モデルプレス＝2026/05/05】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が5月4日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュな衣装姿を披露し、注目が集まっている。【写真】25歳K-POP美女「スタイルが神」美脚全開の“超ミニ”衣装姿◆チェウォン、美脚際立つスタイリング披露チェウォンは数種類の衣装姿を複数枚投稿。ピンクの背景を背に、ボディラインにフィットしたデザインのグレ