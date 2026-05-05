俳優の山本舞香さん（28）が「こどもの日」の5月5日、第1子妊娠を発表しました。【映像】山本舞香とHiroの頬寄せショット2024年10月13日にロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカルHiroさん（32）との結婚を発表した山本さん。5日に更新したインスタグラムで、「第1子を授かりました。日々、大切に過ごしていきたいと思います」と、妊娠の喜びをつづっています。山本さんの報告に、格闘家の武尊さんや三代目 J SOUL BROTH