保護者会や日々の送迎など、他の保護者と顔を合わせる機会は意外と多いものです。円滑な関係を築きたい場ですが、中には距離感や言動に違和感があり、会うたびにストレスを感じてしまう相手もいるようです。今回は、マイナビニュース会員304名に聞いたアンケートから、派手なトラブルではないけれど「じわじわ疲弊させる」保護者のエピソードを紹介します。「じわじわ疲弊させる」保護者のエピソード○日常の接点こそ「距離感の近