俳優・松平健さんが27日（月）、横浜・八景島シーパラダイスにてGW晴れ祈願「晴れさせ契約」発表イベントに出席。おなじみの「マツケンサンバ?」を地上15mの高さから歌う特別パフォーマンスを披露しました！横浜・八景島シーパラダイスではゴールデンウィーク特別施策として『マツケンまみれゆうえんち』を開催中ですが、遊びを満喫するには“晴れ”が不可欠ということで、俳優・松平健さんにオファー。“マツケンSUNバ（サンバ）