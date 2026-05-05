山形県酒田市山谷の山林に3日の朝、山菜採りに入ったまま行方が分からなくなっている酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）について警察などが5日朝8時から捜索を再開していますが発見には至っていません。警察の調べによりますと、久松さんは1人で入山したまま行方不明になっているもので。現場付近では久松さんの軽トラックが見つかっています。現場は北俣簡易郵便局から西におよそ1.5キロの山林で、久松さんは携帯電話を持って