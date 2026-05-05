3度目の暗殺未遂にあった直後でさえ、トランプ節は変わらない。記者の「今後、防弾チョッキを着用する？」との問いに、「9キロも太って見えるのは耐えられない」と答えた。【映像】トランプ氏を狙ったアレン容疑者（31）ホワイトハウスのレビット報道官は、「これは過去2年間で3度目のトランプ大統領に対する暗殺未遂事件だ。歴史上これほど頻繁に暗殺未遂に直面した大統領は他にいない」とコメントしている。1度目の暗殺未