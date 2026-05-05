再来年2028年のNHK大河ドラマは、日本人として米国大陸に初上陸したジョン万次郎こと中濱万次郎を主人公とした「ジョン万」。NHK連続テレビ小説「らんまん」（23年度前期）「あんぱん」（25年度前期）に続き、再び高知県が国民的ドラマ枠の舞台となる。6年間で3度目とハイペース。なぜ高知が選ばれるのか。理由を探った。俳優の山崎賢人が主演を務め、21年度後期の朝ドラ「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏が脚本を手掛