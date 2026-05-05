今日5日は、九州から北海道にかけて広く晴れて、行楽日和になるでしょう。紫外線は九州から関東で「非常に強い」、東北から北海道で「強い」予想です。日本では1年のうちで、春から初秋にかけて紫外線が強まり、4月〜9月に1年のおよそ70〜80%の紫外線が降り注ぎます。しっかりとした対策が必要です。今日5日は九州から関東で紫外線は「非常に強い」今日5日は九州から北海道にかけて広く晴れて、行楽日和になるでしょう。たっぷりの