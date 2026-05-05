企業への相談が無くなる時代生成AIの進化によって、消費者が企業に問い合わせることなく問題を自己解決する「コンタクトデフレ」の時代が到来しつつあることをご存じでしょうか。前編『「電話サポートのイライラ」はAIで解消…！大満足の経営者が落ちる「コンタクトデフレ」という地獄』で見て来たように、電話サポートに象徴される“イライラする顧客体験”はAIによって解消され、企業にとってもコスト削減という大きなメリットが