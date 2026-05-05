なにわ男子の西畑大吾と福本莉子がW主演を務める映画『時給三〇〇円の死神』の公開日が10月2日に決定し、あわせて特報映像とティザーポスター、新キャスト情報が公開された。

参考：なにわ男子 西畑大吾と福本莉子が初共演でW主演に 『時給三〇〇円の死神』今秋公開決定

本作は、藤まるによる同名小説を実写映画化するラブストーリー。ドラマ『美しい彼』シリーズ（MBS）、『劇場版 美しい彼～eternal～』、『ストロベリームーン 余命半年の恋』の酒井麻衣が監督を務め、映画『366日』の製作陣とタッグを組んだ。

W主演を務めるのは、本作が映画初共演となる、なにわ男子の西畑と福本。西畑が演じるのは、父の逮捕と両親の離婚、さらに多額の借金を抱えて人生に絶望している大学生の佐倉真司。“時給三〇〇円の死神”という謎のアルバイトに佐倉を勧誘する大学の同級生・花森雪希を福本が演じる。

本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな“死者”たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが“死神”の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑大吾）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真爛漫な同級生・花森雪希（福本莉子）が、“死神バディ”として死者たちの想いを見届ける。

新たに出演が発表されたのは、渋谷凪咲、齋藤潤、泉谷星奈、佐津川愛美、山口馬木也、小澤征悦の6名。佐倉真司の父親が起こした事件をきっかけに別れることになってしまった真司の元恋人の朝月静香役を渋谷、川辺に座り続ける訳ありの死者の少年役を齋藤、物語のカギを握る小学2年生の死者の少女・四宮夕役を泉谷、不幸にも出産時に亡くなってしまった広岡加奈役を佐津川、佐倉真司の父・佐倉鷹矢役を山口、泉谷演じる夕と仲の良い謎めいたホームレス・雨野役を小澤がそれぞれ演じる。

特報映像では、新キャストの劇中の姿や不思議な“死神”のアルバイトの内容が明らかに。佐倉を勧誘した花森から語られるのは、「バイト期間は半年限定」「時給は三〇〇円」という驚きの条件。そして仕事内容は 、「死者の心残りに寄り添い、あの世へ導くこと」であり、このバイトを最後までやり遂げると、「どんな願いでも一つだけ叶えられる」という特別賞与が与えられるという。様々な“死者”たちとの出会いを経て、佐倉と花森が得る“本当の報酬”とは。

あわせて公開されたティザーポスターでは、西畑演じる佐倉と福本演じる花森が、郵便受けに届いた手紙のようなものを覗き込み手に取ろうとする姿が。そして、“死神”のアルバイトの様々な雇用条件が、求人広告のように躍っている。

【渋谷凪咲（朝月静香役）コメント】●本作の撮影を通じての感想すごく等身大の自分でいられる現場でした。私が演じた朝月も、何気ない日常の幸せや大好きな人との時間を大切にしていたので、私自身もそれを深く感じることができ、まさに「青春を味わった」という感覚です。最初の本読みで監督からアドバイスをいただき、撮影では自然体で朝月として過ごすことができました。これからの役への向き合い方において、本当に「宝物」をいただいたような経験でした。

●西畑大吾、福本莉子と共演しての印象西畑さんとは同じ関西出身で、歌番組などでご一緒したことはありましたが、じっくりお話しするのは今回が初めてでした。同世代ということもあり、公園で遊ぶシーンなどでは自然体で過ごすことができました。すごく周りを見ている優しい方で、私が足を滑らせたり、スタッフさんが物を落としたりした時も、すぐに「大丈夫ですか？」と声をかけてくださる姿を何度も目にしました。福本さんは以前から映画で拝見していて「お人形さんのように綺麗」だと思っていましたが、実際にお会いしても本当に素敵な方でした。死神というキャラクター性の強い役を、本読みの段階から一瞬で自分のものにされていて、その軽やかで自然な演技に、たくさんの刺激と学びをいただきました。

●映画を楽しみにしている人へのメッセージこの作品は、誰もが迎える「死」と向き合う物語でもあるので、心がえぐられるような切ない瞬間もありますが、同時に美しい瞬間もたくさん詰まっています。それこそが、この作品の奥深さだと感じています。鑑賞した後に「明日への力強い一歩」を踏み出せたり、「生きている幸せ」を改めて実感していただけたりすれば嬉しいです。皆様、ぜひ劇場で見届けてください。

【齋藤潤（少年役）コメント】●本作の撮影を通じての感想これまで「死者」という役柄を演じた経験がなかったため、非常に新鮮な体験でした。お芝居をご一緒した日数やシーン数こそ多くはなかったものの、とても楽しく演じることができました。酒井監督の現場は今回が2回目となります。以前お世話になったスタッフの方々と再会できたことが、個人的にとても嬉しかったです。今回の撮影では、主演のお二人の演技や現場の様子を客観的に見守りながら参加する形となり、「またこの場所に帰ってこられた」という喜びを噛み締めることができました。

●西畑大吾、福本莉子と共演しての印象クランクインは、終盤の重要な舞台となる交差点で西畑さんと対面するシーンでした。その時から、僕の話を優しく聞いてくださる、とても柔らかい雰囲気を持った方で、撮影中もそうでない時も、お芝居のことについてお話しできたことが嬉しくて。短い時間でしたが、ご一緒できて幸せでした。福本さんとは以前、別の映画で共演させていただいたことがあり、今回、再び同じ現場でお会いして、じっくりお話しできたことはとても光栄でした。

●映画を楽しみにしている人へのメッセージ今回、この映画に参加させていただき、酒井監督が撮る美しい映像や、主演のお二人が演じる「佐倉と花森」の息がぴったり合った関係性を、僕自身も現場で見守りながら楽しませていただきました。皆様もぜひ、劇場で楽しんでいただけると嬉しいです。お待ちしています！

【泉谷星奈（四宮夕役）コメント】●本作の撮影を通じての感想この作品を撮る前、役作りで初めて爪を長く伸ばしたり、いつもとは違った気持ちで撮影の準備をしました。酒井監督の演出はすごく丁寧で、目の瞬きのカットだけでも何種類もチャレンジしたりと、イメージ通りの動きをするのがむずかしかったです。どうやってやったら良いのかな？とすごく悩み、共演したことのある俳優さんに相談したこともあるくらい、実はちょっと不安な気持ちもありましたが、出来上がりを試写で観た時に、酒井監督に「良かったよ」と言ってもらえて「頑張って良かったな」と感動しました。

●西畑大吾、福本莉子と共演しての印象西畑さんは本読みの時から優しくて、撮影中も話しかけてくれたり、優しさの塊のような人です。福本さんは2回目の共演です。可愛くて優しくて、私はお姉ちゃんがほしかったので福本さんにお姉ちゃんになってほしいぐらい大好きです。おふたりのとあるやりとりを私演じる夕が楽しく見ているシーンがあるのですが、本当に楽しくてとってもドキドキしながら見たので、皆さんにも早く観てもらいたいです！

●映画を楽しみにしている人へのメッセージ四宮夕役の泉谷星奈です！役作りで初めて爪を伸ばしてワクワクしながら準備したり、どうやったらいいのかな？と今までで1番悩んだ役で、すごくお芝居の勉強にもなりました。私のシーンは、楽しかったり嬉しかったり悲しかったり寂しかったり…色んな気持ちになってもらえると思います。是非観ていただけると嬉しいです！

【佐津川愛美（広岡加奈役）コメント】●本作の撮影を通じての感想酒井監督の作品が大好きで、ずっとご一緒したかったので、今回参加できて本当に嬉しかったです。期待を持って現場に入りましたが、監督の細やかな演出には期待を上回る感銘を受けました。何より準備をとても丁寧にされている印象があり、割と演技は自由にやらせていただけましたが、そこに至るまでの空気作りをしっかり演出して導いてくださる監督で、ますますファンになりました。広岡加奈という役を演じる中で苦しいシーンもありましたが、途中で「彼女は、やはり幸せだったんじゃないか」と思える瞬間もありました。とても悩んでいる人物ではありますが、彼女の気持ちを丁寧に描けた部分もあったので、最終的には良い終わり方ができた気がしています。

●西畑大吾、福本莉子と共演しての印象お二人とも落ち着いていながらとても明るくて、醸し出す空気感がすごく素敵だなと思って見ていました。その中で一緒にお芝居をさせていただきましたが、作り込みすぎないリアルさと、ファンタジックな世界観が両立する監督の演出を、お二人がしっかり体現されていたのがとても印象的でした。

●映画を楽しみにしている人へのメッセージこの作品は、酒井監督が本当に細かく丁寧に演出してくださったので、登場人物一人ひとりの気持ちがしっかりと描かれた一作になっています。映像美と共に深く楽しんでいただけると思います。皆様、ぜひ劇場でご覧ください。

【山口馬木也（佐倉鷹矢役）コメント】●本作の撮影を通じての感想とメッセージ主人公の西畑大吾さんが演じた佐倉真司の父・鷹矢を演じさせて頂きました。撮影期間は短かったですが、監督の演出、そして西畑さんとの共演は心に残るものとなりました。死神と聞くと物騒ですが、この作品の死神とは、生きている人を過去から解放してあげるのが仕事。そして今を生きることの大切さをそっと教えてくれる、そんな暖かい余韻が残る作品となっていると思いますので是非ご覧下さい！

【小澤征悦（雨野役）コメント】●本作の撮影を通じての感想今回演じた雨野という役は、善人なのか悪人なのか、優しいのか非情なのか掴みどころのない一風変わったキャラクターです。死神と死者が共存するファンタジックな世界観の中で、私なりに「泥臭い男」として存在できればと考えながら演じました。酒井監督が、現実と非現実が入り混じる難しい本作をどのように采配されるのかを楽しみに現場に入りましたが、期待通り、役者への芝居の付け方が非常に的確な方でした。また、アイデアも豊富で、現場で台本にない面白い演出を提案してくださり、心から信頼できる監督だと感じました。

●西畑大吾、福本莉子と共演しての印象大吾とは今回で4回目の共演なので、もうお互い勝手知ったる仲。「また共演できて楽しいね」なんて話しながら、現場でも終始和気あいあいと過ごせました。莉子とも以前、親子役で共演した縁があります。もちろん台本が素晴らしかったのもありますが、何より大吾と莉子が出ている作品なら「これはぜひやるべきだ」と出演を決めました。また二人に会えて、本当に嬉しかったです。

●映画を楽しみにしている人へのメッセージ『時給三〇〇円の死神』は、リアルとファンタジーが入り混じった、非常に面白い世界観の作品です。主演の西畑大吾くんも福本莉子さんも、本当に素晴らしいお芝居をされています。私自身もその世界の一部になれたことを、とても光栄に思っています。ぜひ皆様、劇場に足を運んでご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）