新日本プロレス４日の福岡国際センター大会で、鷹木信悟（４３）がＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマン（２３）に敗れ、最高峰王座返り咲きはならなかった。今年１月に結婚を発表したスターダム・なつぽいが客席で見守る中、決戦のリングへ。場外乱闘時になつぽいの席に近づきちょっかいを出すカラムにナックルを発射し?制裁?を加えた。掟破りのＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮからのプリンスズカースをカウント２で返した