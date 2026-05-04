エミレーツ航空は、ネットワークの96％が回復したと発表した。過去数週間に渡って運航規模を段階的に拡大し、現在は72か国137都市に週1,300便以上を運航している。供給量は75％に相当する。3月から4月にかけては470万人を輸送した。4月2日以降の予約分では、無料での予約変更を1回に限り提供している。24時間の運賃キープも無料としている。ドバイでの乗り継ぎ時間が6時間以上26時間以内の人には、無料宿泊や送迎、食事、ビザを提