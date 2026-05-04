【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・歌手 東山奈央が、5月3日（日）に神奈川・カルッツかわさきで開催された「東山奈央プロジェクト2026キックオフイベント 〜いくぜぶどうかん！！〜」において、4thフルアルバム『OVER THE RAINBOW』を10月7日にリリースすることを発表した。フルアルバムとしては、2022年9月に発売された『Welcome to MY WONDERLAND』以来、約4年ぶりのリリースとなる。今回発表されたアルバムは、これ