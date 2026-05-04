「ラップスタア誕生」での躍進と、アルバム『GUNSO LYFE STYLE』のバイラルヒットを経て、和歌山シーンの最注目株として勢いを加速させるラッパーHARKAが、新作EP『FIRST FLEX』を5月4日にリリースした。盟友MIKADOとENELが客演に名を連ねている。全6曲で構成される本作のプロデュースには、Homunculu$、Vetteboy、VLOT、Juneという、現行シーンの第一線で活動する4名の気鋭プロデューサーが集結。緩急自在なビートを縦横に乗りこ