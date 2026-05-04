高知県東部の観光施設もゴールデンウィークでにぎわいを見せています。室戸市のむろと廃校水族館では、親子連れの楽しむ姿が見られました。室戸市室戸岬町のむろと廃校水族館は、旧・椎名小学校の校舎を利用したユニークな水族館として人気の観光スポットで、ゴールデンウイークは一年で最も多くの人が訪れます。5月2日は天気に恵まれたこともあり、午前中から親子連れを中心に県内外から約750人が