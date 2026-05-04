コレサワが5月20日にデジタルシングル「ずっと1番にしてね」を配信リリースすることを発表した。本楽曲は、4月より放送中のTVアニメ『クラスで２2目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされた1曲。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った甘いラブソングで、曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピッタリのキャッチーで多幸感溢れるメロディやサウンドも聴きどころになっている。