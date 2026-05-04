コレサワが5月20日にデジタルシングル「ずっと1番にしてね」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、4月より放送中のTVアニメ『クラスで２2目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされた1曲。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った甘いラブソングで、曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピッタリのキャッチーで多幸感溢れるメロディやサウンドも聴きどころになっている。

なお新曲「ずっと1番にしてね」は、本日5月4日(月)放送のTOKYO FM / JFN「SCHOOL OF LOCK!」内 ”コレサワLOCKS!” にて初オンエアされる。

さらに、リリース日である5月20日(水)20時からは「ずっと1番にしてね」リリース記念＆バースデー生配信を開催することが決定。配信内では、様々な企画や新曲の歌唱を実施予定だ。

■『SCHOOL OF LOCK!』

TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットで放送中

◎放送日時＝毎週月曜日〜木曜日 22:00-23:55 / 金曜日22:00-22:55

※「コレサワLOCKS!」の放送は、毎月第１週目・月〜木22:15〜22:30ごろ

◎番組HP= https://www.tfm.co.jp/lock/

コレサワLOCKS!HP= https://www.tfm.co.jp/lock/koresawa/

◎番組X(旧:Twitter)= @sol_info

◎番組ハッシュタグ= #スクールオブロック #コレサワLOCKS

■『「ずっと1番にしてね」リリース記念＆バースデー生配信』

2026年5月20日(水)20:00〜21:00

※YouTube・TikTokでの配信を予定

YouTube： https://youtube.com/live/Kx2USno6amw

TikTok： https://www.tiktok.com/@koresawa_519?_t=ZS-90v1gItwODY&_r=1

■Digital Single「ずっと1番にしてね」

2026年5月20日(水) 配信リリース ▼Pre-Add/Pre-Save実施中

指定の期間内にApple MusicまたはSpotifyにて、Pre-add / Pre-saveしていただいた方全員に“「ずっと1番にしてね」デジタル歌詞カード“をプレゼント 【対象期間】

〜2026/5/19(火) 23:59 【特典】

「ずっと1番にしてね」デジタル歌詞カード 参加方法の詳細はこちら▼

https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/93332.html

◾️＜コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK＞ チケット代（一般）：￥7,800（税込）

チケット代（U18）：￥6,800（税込）

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント 2026年9月19日（土）三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年9月22日（火・祝）岡山市芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00〜17:00） 2026年9月26日（土）長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00〜18:00) 2026年10月3日（土）Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00〜18:00) 2026年10月11日（日）福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 2026年10月12日（月・祝）市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 2026年10月17日（土）高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年10月24日（土）本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00〜18:00) 2026年10月31日（土）清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月〜土 12:00〜18:00) 2026年11月3日（火・祝）東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ 2026年11月8日（日）サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00〜17:00) 2026年11月13日（金）仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年11月15日（日）新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00〜18:00) 2026年11月20日（金）メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00〜17:00) 2026年11月23日（月・祝）札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp 2026年11月26日（木）オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00〜18:00) 2026年11月29日（日）広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00〜17:00) 2026年12月5日（土）ロームシアター京都メインホール 開場 16:00 開演 17:00 問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00〜18:00) 2026年12月12日（土）いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年12月19日（土）沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00〜15:00) ▼誰でも申し込める先着先行2次

4/30(木) 17:00 〜 05/10(日) 23:59

https://eplus.jp/koresawa/