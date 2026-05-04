三原市の会社敷地内で男性の遺体が見つかった事件で、２月に東広島市で殺害された男性の会社が、現場近くの改修工事をしていたことが分かりました。 ４月２９日、三原市沼田にある会社敷地内の土の中から自営業の徳田雅希さん（２９）の遺体が見つかりました。 司法解剖の結果、徳田さんは今年３月上旬から４月上旬ごろまでに死亡したとみられていますが死因は分かっていません。 関係者によりますと、東広島市で今年２月に