【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・大西亜玖璃の新曲「グッバイ・ララバイ」が、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』のEDテーマとなることが明らかになった。様々な作品に声優として出演する一方で、コンスタントに新曲をリリースし、ライブ・イベントを開催するなど精力的にソロアーティストとしても活動を続けている彼女。アニメ主題歌の担当は約1年半ぶり。本作は、作