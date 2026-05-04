卓球／面手凛 選手2026年2月 卓球女子、岡山県玉野市出身の面手凛選手（日本生命）がロンドンで開かれている世界卓球団体戦で自身初出場を果たしました。 玉野市出身の面手選手（18）は山陽学園中学・高校時代に、全中やインターハイで女子シングルス優勝を果たすなど世代屈指の選手として活躍。国内選考会を勝ち抜き、自身初の日本代表として世界卓球ロンドン大会に出場しています。 面手選手が大会初出場とな