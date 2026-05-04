ゴールデンウィークに入り、スーパーや市場で並ぶ食材にも変化が起きてきました。季節ごとに迎える旬の食材は、栄養価が高い上、手ごろな価格で手に入れやすいのがいいところです。そこで、5月に旬を迎える食材の中から、スーパーで購入しやすく、栄養価の高いおすすめの食材ベスト3を、管理栄養士の浜本千恵さんに聞いてみました。【おっ！】5月の旬食材簡単レシピ＆おいしく食べるレシピも！栄養補給が手軽！2位は「貧血予