今までは親子間の安心のための道具だったスマホ。しかし、中学校入学を機にお友だちとのLINEを解禁した途端、娘の様子に異変が起きて、「スマホが怖い」と言うように……。友人が体験談を語ってくれました。 娘をソワソワさせたものの正体 小学生のうちから、娘には防犯のために持たせていたスマホ。 でも友だちとのLINE交換は禁止していました。 理由は、LINE交換した子の親のほとんどが「子どもがずっとスマホを触