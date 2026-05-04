◇パ・リーグソフトバンク0―7楽天（2026年5月3日みずほPayPay）2日に実戦復帰したソフトバンク・杉山が、4日ファーム・リーグのオリックス戦（タマスタ筑後）に登板する。倉野投手コーチは「（前回は）出力も出てたし、フォークもしっかり投げられていた。あとは精度」と評価。小久保監督は「もう一回、2軍で投げてその後考えます」と語り、1軍昇格への最終テストとなりそうだ。杉山は4月11日の日本ハム戦後、自らの