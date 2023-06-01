◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）井上尚に判定で敗れた中谷が左眼窩（がんか）底骨折と診断されたことが3日、関係者の話で分かった。11回に右アッパーを受けて左目付近を負傷。試合直後の検査では「異常なし」と診断されていたが、この日に改めて専門医の検査を受け判明。当面は治療に専念するという。中