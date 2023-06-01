《新潟競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽2R…ポッドスモーカー（発走後に異常歩様となり落馬）▽4R…イデアユウシン（7号障害着地時に転倒）、ピスタ（2周目4号障害手前＝異常歩様）【過怠金】▽1R…河原田1万円（発走後まもなく内斜行）、河原田1万円（1角内斜行）、和田1万円（直線外斜行）▽3R…中井3万円（発走後内斜行）▽10R…杉原1万円（ムチの使用法）【戒告】▽2R…富田（決勝線手前外斜行）▽10R…富田（決勝線