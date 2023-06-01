Xiaomi（シャオミ）の精密電動ドライバーを買った。Amazonで「Xiaomi Mijia 24in1 電動精密ドライバー」という商品名にて、輸入品として売られているもののようだ（日本向けとしては発売されていないもよう）。6980円だった。 Xiaomi「Xiaomi Mijia 24in1 電動精密ドライバー」は、ビット24種がセットになった電動ドライバー。国内で一般的な六角ビットは軸（シャンク）径が6.35mm（1/4インチ）だが