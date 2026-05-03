日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！ゲストは目黒蓮率いる「SAKAMOTO DAYS」軍団！👊そいやそいやゲームNEO"そいやそいやゲーム"がグレードアップして帰ってきた！見間違いしやすい２つのアイテムを「そいや！」「ハッ！」で仕分ける新感覚リズムゲーム！👑新企画!!シューチュートレイン限られ