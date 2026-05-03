【漫画】本編を読む『毒親だけど、愛されたかった』（鈴村五月/KADOKAWA）は、毒親へと変貌していく母と、ひとりその犠牲になった4人姉妹の長女の姿を描いたコミックエッセイだ。主人公・五月が幼稚園生の時代から物語が始まる。次女と三女がまだ手のかかる年齢で母親はそのふたりにかかりっきりだったため、長女の五月は母親に甘えることを我慢し、ワガママも言わず「いい子」にしていた。それが母親に愛される唯一の手段だった