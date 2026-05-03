右肩のコンディション不良で出遅れている巨人の山崎が3日、2軍の広島戦（ジャイアンツタウン）で実戦復帰したが、2球を投げて交代した。球団によると右肩の違和感を訴えたという。4月21日の練習中に顔面に打球を受け、脳振とうなどで出場選手登録を外れた泉口は同じ2軍戦で実戦復帰し、2安打をマークした。4日に1軍に合流する見込みで、状態を確認して出場選手登録するか判断される。