日本ボクシング史上最多５万５０００人の観客動員を記録した２日の東京ドーム興行で勝利した世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）と弟のＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真（３０＝大橋）の一夜明け会見が３日、横浜市内で開かれた。尚弥は今後について、前日と同じく「白紙」と話すにとどめ、所属ジムの大橋秀行会長は年内に試合をしない可能性も「ありますよね」と語った。米国の権威ある専門誌「ザ・