【その他の画像・動画等を元記事で観る】現在発売中のCHiCO with HoneyWorks初のベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』に収録されている新曲「ハートの本音」ミュージックビデオが公開された。「ハートの本音」は1日に誕生日を迎えたキャラクター・加恋を主人公にした楽曲で、「ハートの主張」「ハートの誓い」などCHiCO with HoneyWorksがこれまで描いてきた、多くの支持を集める“ハート”シリーズの最新作。恋心の揺れ