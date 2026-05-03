【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節】(えがおS)熊本 2-0(前半0-0)滋賀<得点者>[熊]オウンゴール(53分)、大本祐槻(72分)<警告>[熊]青木俊輔(41分)[滋]木下礼生(55分)主審:宗像瞭