Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの戸塚祥太（３９）、ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大（３９）らが出演する舞台「ＢＡＣＫＢＥＡＴ（バックビート）」（３日〜１７日、ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩほか）の取材会と公開通し稽古が３日、同所で行われた。世界的ロックバンド、ザ・ビートルズの創成期を描いた１９９４年公開の同名伝記映画を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。日本では２０１９年の初演、２３年の再演を経て、ビート