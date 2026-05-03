【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、自身のレギュラーラジオ番組『木村拓哉 Flow』内で、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することを発表した。 ■新たな作品も制作中！情報は順次公開予定 「C&C STAGE」という名は、木村のファンク