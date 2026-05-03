カプセルに魂を吹き込む、静岡のニッチ&マニアックな玩具会社「トイズキャビン」が、またまたユニークなカプセルトイを製作。今度は、七色の絵の具を一筆で操ることができちゃうお絵描きセットの登場です!【8月新製品のご紹介】. 「RAINBOW ARTIST500円」. 本当に絵が描ける✨楽しいお絵描きセットがカプセルトイになりました🌈🎨誰でも簡単にす〜いすい🥳中の絵の具は全12色👏🏻