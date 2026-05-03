円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、2026年7月10日に「ウルトラマンの日 in 杉並公会堂」を杉並公会堂(東京都杉並区上荻1丁目23-15)にて開催する。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」も実施することが決定した。各種企画の詳細は後日円谷プロダクション公式サイトにて