レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が3日までに自身のインスタグラムを更新。レッドコスチューム姿で応援を呼びかけた。「SUPERGT第2戦富士スケジュールです沢山の方に会えるかな？」とつづり、レッド・コスチューム姿の写真をアップ。「2日間TOM'S物販ブースにて、物販サイン会開催します」などとPRし、「36、37号車TEAMTOM'Sの応援よろしくお願いします！」と、GT500クラスに参戦のTOM