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　レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が3日までに自身のインスタグラムを更新。レッドコスチューム姿で応援を呼びかけた。

　「SUPER　GT　第2戦　富士スケジュールです　沢山の方に会えるかな？」とつづり、レッド・コスチューム姿の写真をアップ。

　「2日間TOM'S　物販ブースにて、物販サイン会開催します」などとPRし、「36、37号車TEAM　TOM'Sの応援よろしくお願いします！」と、GT500クラスに参戦のTOM’Sレーシングへの応援を呼び掛けた。

　この投稿にフォロワーらからは「カワイイ」「素敵な笑顔ですね」「とっても素敵ですね　頑張ってください」「とても美しい」「いつも素敵です　たまりません」などの声が寄せられている。

　寺地は、2018年に「Pacific　Panther　Girl」としてレースクイーンデビューし、23年から「ZENTsweeties」として活動。今季はスーパーGTでは、37号車「TGR　TEAM　Deloitte　TOM’S」と担当する。

　今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気No.1を決める「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリを受賞。岐阜県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB83・W58・H84。血液型A。趣味・特技は掃除、料理。