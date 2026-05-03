レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が3日までに自身のインスタグラムを更新。レッドコスチューム姿で応援を呼びかけた。

「SUPER GT 第2戦 富士スケジュールです 沢山の方に会えるかな？」とつづり、レッド・コスチューム姿の写真をアップ。

「2日間TOM'S 物販ブースにて、物販サイン会開催します」などとPRし、「36、37号車TEAM TOM'Sの応援よろしくお願いします！」と、GT500クラスに参戦のTOM’Sレーシングへの応援を呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「カワイイ」「素敵な笑顔ですね」「とっても素敵ですね 頑張ってください」「とても美しい」「いつも素敵です たまりません」などの声が寄せられている。

寺地は、2018年に「Pacific Panther Girl」としてレースクイーンデビューし、23年から「ZENTsweeties」として活動。今季はスーパーGTでは、37号車「TGR TEAM Deloitte TOM’S」と担当する。

今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気No.1を決める「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリを受賞。岐阜県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB83・W58・H84。血液型A。趣味・特技は掃除、料理。