●記憶に残る非常階段の踊り場シーン「あそこから始まった」 『カルテット』『大豆田とわ子と三人の元夫』『エルピス―希望、あるいは災い―』の佐野亜裕美氏がプロデュース、『きのう何食べた? season2』『ひらやすみ』の松本佳奈氏がチーフ演出を務めるドラマ『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系、毎週月曜22:00〜 ※FODで配信中)が好評だ。選挙を裏で仕掛ける“選挙参謀”の主人公・星野茉莉を黒木華、「政治は遠くにあるも