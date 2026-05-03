ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、きょう3日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演する。【場面写真】真剣にふざける…SixTONES＆坂本花織大会期間中はSixTONESが歌う同局系2026アスリート応援ソング「一秒」を聴いて気持ちを高めていたと言う坂本は「めっちゃ聴いてました。後押ししてもらえて力になりました」と笑顔をはじかせ、メダ