大阪発の５人組ロックバンド・Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ（ノーベルブライト）が２日、大阪市のグラングリーン大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージでフリーライブを開催した。ボーカルの竹中雄大（３０）は「大阪盛り上がってるか！」とファンに呼びかけ、人気曲の「Ｗａｌｋｉｎｇｗｉｔｈｙｏｕ」や「愛とか恋とか」など計７曲を約３０分間熱唱した。圧巻のハイトーンボイスを披露し、詰めかけた約１万５